Thanksgiving: voli a rischio negli States per la carenza dei controllori di volo

La carenza di controllori di volo colpisce anche gli Stati Uniti dopo l’Europa e il weekend più ‘caldo’ dell’anno sul fronte dei voli rischia di subire intoppi, con possibili ritardi che si concentreranno in particolare nell’area di New York.

E’ questo il warning emesso dalla Federal Aviation Administration in concomitanza con la ricorrenza del Thanksgiving, durante il quale è previsto il record assoluto di americani in viaggi con quasi 6 milioni di persone in volo nel corso del fine settimana. La Faa ha spiegato che per garantire la sicurezza nei cieli qualora si rendesse necessario verranno rallentate le operazioni negli scali più trafficati.

I giorni più a rischio, si legge su Travelweekly, oltre a quello odierno saranno domenica e lunedì prossimi.