Da settembre tornerà il limite dei 100 millilitri per i liquidi, le creme e i gel nei bagagli a mano di chi vola in aereo. La notizia arriva dalla Ue ed è una vera doccia fredda per chi parte e arriva in aeroporto, soprattutto per i passeggeri di Malpensa, Linate e Fiumicino che ormai da qualche tempo avevano adottato i nuovi scanner che consentivano di verificare i liquidi.

“Le informazioni ricevute dalla Commissione e convalidate dagli Stati e dai laboratori hanno evidenziato la necessità di riesaminare le configurazioni esistenti” si legge nei documenti ufficiali, che mettono uno stop alla libera quantità di liquidi trasportabili.

Una decisione che infastidisce e non poco Aci Europe: “La sicurezza non è negoziabile e rispetteremo la nuova restrizione - premette Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe sul Corriere della Sera -. Ma quelli che sono stati i primi ad adottare la nuova tecnologia saranno penalizzati sia operativamente che finanziariamente. Questa decisione mette in discussione la fiducia che l’industria ripone nell’attuale sistema di certificazione dell’Ue”.