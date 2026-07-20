L'Asia è il futuro dell’aviazione mondiale, l'Europa è il presente mentre gli Stati Uniti perdono lentamente il loro ruolo di potenza globale. È questa l'analisi che possiamo trarre dalla lettura dell’edizione 2025 del Wats report, l’annuario statistico realizzato da Iata che raccoglie i dati di 1.315 compagnie aeree mondiali. Gli Usa rimangono ancora il più grande mercato mondiale dell’aviazione, con 890 milioni di passeggeri, seguiti dalla Cina, con 776 milioni, ma superati simbolicamente dall’Unione europea, che con la Gran Bretagna arriva oltre il miliardo di arrivi e partenze.

Il Paese a stelle e strisce, inoltre, cresce solo dell’1,6% su base annua, una delle percentuali più basse al mondo, mentre la Cina e l’Europa viaggiano stabilmente oltre il 4% (l’Italia risulta la migliore con un +5,8% sul 2024). Ma è tutta l’Asia e l’area del Pacifico a crescere a ritmi a doppia cifra. Il Giappone, quinto mercato mondiale, cresce del 9,2%, il Vietnam del 14,8% mentre Paesi dell’Asia centrale come Kazakistan e Uzbekistan registrano rispettivamente aumenti del 40% e del 17%.

Le rotte più trafficate

Sono asiatiche anche le prime 10 rotte più trafficate al mondo, tranne al quinto posto dove si insedia la mediorientale Jeddah-Riyadh. Quella che un tempo era una delle rotte principali, ovvero la New York-Los Angeles, si ferma a 2,2 milioni di passeggeri, superata da tratte come Barcellona-Palma de Mallorca (la più trafficata d’Europa), e ben lontana dai numeri del collegamento tutto coreano tra Jeju e Seoul: 1 ore e 15 minuti di volo che ogni anno vengono scelti da oltre 13 milioni di passeggeri.

Stati Uniti in difficoltà anche nel settore dei viaggi di lusso, ovvero quelli effettuati in classe prima o business e che per Iata hanno avuto nel 2025 la loro crescita più forte, raggiungendo i quasi 110 milioni di viaggiatori, il 5,5% del totale. Con i suoi 19,2 milioni di passeggeri il Nord America è ormai il terzo mercato premium al mondo, dopo Europa e Asia, tallonato anche dal Medio Oriente. Boom di viaggi in business anche per il Sud America, +22,1%, e Africa, +8,5%.