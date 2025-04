Continua la corsa del trasporto aereo in Italia. A certificarlo i dati di traffico diffusi dall’Enac relativi al primo trimestre 2025, che registrano nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo oltre 43 milioni di passeggeri, l’8% in più rispetto all’analogo periodo dello scorso anno e il 15% in più rispetto ai volumi del primo trimestre 2019.

I dati nel dettaglio

Guardando i dati nel dettaglio, sono stati 43.213.643 i pax transitati nei quarantacinque aeroporti italiani aperti al traffico commerciale.

A crescere maggiormente, del 9% sul 2024, il traffico internazionale, con 28,7 milioni di passeggeri. Il traffico nazionale, con 14,5 milioni di passeggeri, ha registrato invece un aumento del 6%.

Sono stati 347mila i movimenti aerei complessivi nei primi tre mesi del 2025, in aumento del 5% rispetto al 2024 e del 3% sull’anno pre-Covid.

Cresciuta anche la quota media di passeggeri trasportati per volo, passata dai 121 del primo trimestre del 2024 ai 125 del 2025 (circa +3,3%).