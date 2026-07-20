Trans Anguilla Airways diventa prenotabile via Gds

Trans Anguilla Airways, compagnia di proprietà e gestione anguillana, annuncia di aver completato l’integrazione ed essere ora prenotabile via sistemi Gds sulle piattaforme Travelport, Apollo, Worldspan, Sabre e Amadeus.

Fondata e operativa ad Anguilla, Trans Anguilla Airways svolge un ruolo centrale per la connettività tra le isole attraverso servizi aerei charter e di linea in tutta la regione. Le operazioni attuali includono collegamenti tra Anguilla e le isole vicine, tra cui St. Maarten, Tortola, St. Barths, Antigua, St. Kitts, Nevis, St. Eustatius, Montserrat, Dominica e altre destinazioni nei Caraibi orientali.

L'amministratore delegato di Trans Anguilla Airways, Vernol Gumbs, ha commentato: “Essere presenti su piattaforma Gds ci permette di ampliare significativamente la nostra portata e di offrire maggiore comodità sia ai viaggiatori che agli operatori del settore. Siamo orgogliosi di rappresentare Anguilla in tutta la regione e restiamo impegnati a fornire un servizio affidabile, continuando al contempo a far crescere la nostra rete e le nostre partnership”.

Kendisha Hall-Prentice, chief marketing officer dell'Anguilla Tourist Board, ha dichiarato: “L'integrazione di Trans Anguilla Airways nel Gds semplifica la ricerca, il confronto e la prenotazione dei voli per gli agenti di viaggio, consentendo loro di utilizzare più facilmente i sistemi che usano quotidianamente e migliorando, in definitiva, l'esperienza di prenotazione per i loro clienti. Riteniamo che questa maggiore connettività abbia un notevole potenziale per supportare future opportunità di pacchetti turistici, in particolare per itinerari con due destinazioni e che coinvolgono più isole. L'integrazione apre inoltre le porte a maggiori relazioni commerciali e opportunità di interlinea con compagnie aeree internazionali nel tempo. La maggiore capacità di distribuzione posiziona Anguilla in modo più competitivo nel mercato turistico globale”.