Per la prima volta Trieste avrà un collegamento diretto con la capitale olandese. A firmarlo è Transavia, smart carrier del gruppo Air France-Klm, che renderà operativa la nuova rotta Amsterdam - Trieste a partire dalla primavera 2027, mentre i biglietti saranno acquistabili già dal prossimo mercoledì 16 settembre sul sito www.transavia.com.

Il network estivo 2027 del vettore comprenderà un totale di 87 destinazioni e includerà lo spostamento su Amsterdam - Schiphol del collegamento precedentemente operato su Rotterdam, già operativo dal 2025. “Grazie a un lavoro sinergico con Promoturismo FVG, che ha promosso e tuttora sta promuovendo in modo eccellente la nostra destinazione nei Paesi Bassi - commenta Fabio Gallo, a.d. dell’Aeroporto di Trieste - la compagnia aerea ha scelto di attivare un collegamento con la capitale olandese, a testimonianza della crescente domanda per questa destinazione; un collegamento diretto con una tra le più importanti capitali europee rappresenta un importante valore aggiunto sia per il nostro scalo che per l’intera comunità del nostro territorio. Questo nuovo volo, inoltre, contribuisce a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, favorendo mobilità, networking e sviluppo di nuove opportunità, oltre a sostenere i flussi turistici in entrambe le direzioni”.