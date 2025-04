Transavia debutta a Trieste, aperti i voli per Rotterdam

Transavia attera a Trieste. La compagnia aerea del gruppo Air France-KLM, ha debuttato nello scalo friulano, aprendo ieri un collegamento per Rotterdam.

Sulla rotta il vettore prevede tre frequenze a settimana, il martedì, venerdì e sabato. Quest’ultima frequenza sarà spostata alla domenica nei mesi estivi di luglio e agosto.

I voli saranno operati con B737-800 da 189 posti.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Transavia per la prima volta all’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia - ha commentato Marco Consalvo, ceo dell’aeroporto di Trieste -. Grazie all’avvio di questo ulteriore collegamento, Trieste Airport cresce accogliendo il quinto vettore di linea sullo scalo. I Paesi Bassi sono una destinazione molto richiesta: questa nuova rotta con tre frequenze settimanali amplia la possibilità di sviluppo per il mercato turistico di entrambi i territori e apre a nuove opportunità per il commercio e le attività industriali.”