Transavia France: nel prossimo inverno anche il volo Venezia-Marrakech

Transavia France stringe un patto forte con il Marocco e lancia 14 nuove rotte sul Paese dalla Francia varando in contemporanea anche linee dirette da tre città europee fuori dalla Francia con i voli tra Marrakesh e Agadir e Berlino e la linea diretta tra Marrakech e Venezia.

“Abbiamo potuto condividere i nostri obiettivi molto ambiziosi per il Marocco per il prossimo inverno, un mercato chiave e vettore di crescita per Transavia. Abbiamo a cuore di offrire alla nostra clientela sempre più opportunità di viaggio verso questa destinazione storica”, è il commento di Olivier Mazzucchelli, presidente e amministratore delegato di Transavia France.

Con il nuovo operativo invernale, Marrakech sarà così accessibile dagli aeroporti di Tolosa, Lille, Biarritz, Deauville, in aggiunta a Parigi-Orly, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Brest, Montpellier, Nantes e Rennes. Agadir sarà collegata a Montpellier, Tolosa, Lille, Brest e Rennes, oltre a Parigi-Orly, Bordeaux, Nantes e Lione.