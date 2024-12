Trasporti: l'Europa al top,ma adesso avanza l'Asia

Un settore in crescita continua, in grado di quadruplicare i passeggeri dal 2021 (uno degli anni peggiori della storia) al 2025. I dati elaborati in partnership con Iata da m1nd-set, una delle principali agenzie di ricerca di travel retail, parlano chiaro. Il mondo del trasporto aereo continuerà a crescere anche il prossimo anno, dopo alcune stagioni di progressioni record.

Secondo le cifre, il 2025 arriverà a 4,22 miliardi di passeggeri, con un aumento dell’8,3% sull’anno in chiusura.

Gli equilibri internazionali

Nel rapporto, ripreso da traveldailynews.com, si evidenziano anche alcuni mutamenti sul fronte delle ‘quote regionali’.

L’Europa rimarrà il maggiore bacino per il traffico internazionale, con quasi 2 miliardi di passeggeri nel 2025. Tuttavia, la sua quota continuerà a diminuire, scendendo da quasi il 60% nel 2021 al 46,9% nel 2025. E questo a causa dell’avanzata più rapida di altre aree, come ad esempio l’Asia Pacifico, che aumenterà la sua quota dal 6% del 2021 al 25,5% del 2025. E il prossimo anno questa regione supererà il miliardo di passeggeri.

Il Nord America manterrà una crescita costante del traffico, stimata a 442 milioni di passeggeri nel 2025, ma il suo peso scenderà leggermente al 10,5%.

Anche il Medio Oriente registrerà una flessione, passando dall’8,3% nel 2022 al 7,3% nel 2025, con 310 milioni di passeggeri previsti.

L’America Latina e i Caraibi supereranno i 250 milioni di passeggeri nel 2025 ma scenderanno dal 9,4% nel 2021 a poco più del 6% nel 2025. L’Africa crescerà da 54 milioni di passeggeri nel 2021 a 152 milioni nel 2025, ma passerà dal 5,2% nel 2021 al 3,6% nel 2025.

Scenario simile per gli aeroporti, dove i grandi hub europei mantengono il primato ma gli aeroporti asiatici continuano ad avanzare, in particolare quelli di Cina, India e Corea.

Ed entro il 2025 il Paese del Dragone entrerà nei primi 5 mercati per passeggeri internazionali.