Aeromobili di nuova generazione, nuove rotte inaspettate che connetteranno parti del mondo fino ad oggi difficilmente raggiungibili, tariffe in crescita e nuove esperienze di volo. Sono queste le principali novità in vista per il 2025 nel mondo del trasporto aereo, con cambiamenti che promettono maggiore efficienza a non risparmiano qualche sfida.

L'adozione di aeromobili di nuova generazione segnerà una pietra miliare importante nel 2025. Le compagnie aeree stanno esplorando aerei elettrici e ibridi per ridurre le emissioni di carbonio e i costi operativi, inaugurando una nuova era di aviazione sostenibile, si legge su traveldailynews.

Un punto di svolta è l'A321XLR di Airbus, un aeromobile a fusoliera stretta a lungo raggio in grado di collegare rotte precedentemente non praticabili. Compagnie aeree come Iberia e JetBlue stanno sfruttando l'A321XLR per voli come Madrid-Boston e Dublino-Nashville, migliorando la connettività attraverso l'Atlantico.

La connettività

Le compagnie aeree stanno introducendo nuove rotte. I vettori statunitensi stanno espandendo i loro programmi transatlantici, con Delta e United che si pianificano numeri record di voli nel 2025. Tra le rotte innovative ci sono Newark-Nuuk (Groenlandia), Minneapolis-Copenaghen e Boston-Milano, ma anche altre destinazioni europee come Bilbao, Faro e Dubrovnik.

Anche Etihad Airways e KLM stanno ampliando le loro reti. La nuova rotta Abu Dhabi-Atlanta di Etihad e il servizio Amsterdam-San Diego di KLM mostrani la crescente importanza delle rotte secondarie a lungo raggio.

Tariffe

I viaggi aerei nel 2025 vedranno tariffe più elevate. Nel Regno Unito, l'Air Passenger Duty (APD) per i posti premium aumenterà in modo significativo, con supplementi che ammonteranno a 275 dollari sui voli per gli Stati Uniti e servirà l’Eta per l'ingresso nel Regno Unito anche per gli scali. E ancora, l'aeroporto Changi di Singapore aumenterà le tasse passeggeri da 35 a 49 dollari, mentre le Maldive hanno raddoppiato le tasse di partenza.

Inoltre, continua la disaggregazione dei servizi. Air Canada prevede di addebitare ai passeggeri economy il bagaglio a mano sulla tariffa base a partire da gennaio 2025, sulla scia di altri vettori che punta a far crescere le ancillary.

L’esperienza dei passeggeri

Gli aeroporti stanno effettuando grandi lavori per soddisfare il numero di passeggeri, previsto a oltre 5 miliardi. Lo screening biometrico e i sistemi basati sull'intelligenza artificiale semplificheranno i controlli di sicurezza e le procedure di imbarco. Inoltre, le partnership tra compagnie aeree e aziende tecnologiche renderanno più efficiente il monitoraggio dei bagagli smarriti.

I programmi frequent flyer si stanno evolvendo per premiare non solo i voli, ma anche le spese tra le partnership delle compagnie aeree. Il programma AAdvantage di American Airlines e il servizio “Subscribe to Miles” di Air France-KLM sono un esempio di questa tendenza, offrendo ai viaggiatori nuovi modi per guadagnare premi.