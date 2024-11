Trasporto aereo e identità digitali, Sita e IDEMIA al lavoro per la sicurezza dei dati

Ridisegnare l’esperienza di viaggio nel trasporto aereo con soluzioni digitali e biometriche. Questo l’obiettivo della collaborazione nata tra Sita e IDEMIA Public Security.

Mentre governi, aeroporti e compagnie aeree stanno rapidamente adottando identità digitali e soluzioni biometriche, il fornitore di soluzioni It per il trasporto aereo fa squadra con l’azienda specializzata in tecnologie biometriche per garantire l’interoperabilità, la fiducia e la sicurezza dei dati attraverso l’adozione di un Digital Travel Ecosystem, un ecosistema di viaggio digitale, con il fine di sviluppare una trust network aperta a tutti, che riunisca i principali attori del settore per migliorare il modo in cui i passeggeri viaggiano nel mondo.

“Con l’adozione da parte dell’industria dei viaggi di una vasta gamma di soluzioni di identità digitale e biometrica, garantire l’interoperabilità e la fiducia è fondamentale in vari settori”, spiega in una nota Jeremy Springall, senior vice president borders di Sita. “Con la collaborazione di IDEMIA nel Digital Travel Ecosystem, stiamo migliorando la capacità degli stakeholder di fidarsi dell’identità digitale di un viaggiatore durante l’intero viaggio. Questa collaborazione è cruciale per promuovere standard globali di privacy, fiducia e sicurezza, facilitando operazioni più fluide e riducendo i costi.”

Il Digital Travel Ecosystem di Sita riunirà i principali player che si occupano della gestione dell’identità, creando un framework aperto, sicuro e interoperabile, che garantirà che l’identità digitale di un viaggiatore sia globalmente riconosciuta e fidata, senza la necessità di integrazioni dirette tra emittenti e verificatori.

“In un mondo in cui le preoccupazioni per la privacy dei dati sono in primo piano, questo approccio per un Digital Travel Ecosystem interoperabile offre una soluzione responsabile e trasparente per garantire come vengono condivise le informazioni sui passeggeri,”aggiunge Tim Ferris, senior vice president, Travel & Transport, IDEMIA Public Security. “Data la missione condivisa di migliorare l’esperienza dei passeggeri senza compromettere la sicurezza, IDEMIA è orgogliosa di collaborare con SITA. Con l’integrazione delle nostre tecnologie a standard comuni, possiamo promuovere l’adozione globale di capacità digitali sicure e l’autenticazione biometrica, garantendo che i dati dei passeggeri rimangano al sicuro mentre si offre un’esperienza di viaggio semplificata.”