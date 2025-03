Continua a essere forte anche nel 2025 la domanda nel trasporto aereo. Gli ultimi dati Iata, relativi al mese di gennaio, vedono un incremento della richiesta per i voli del 10% rispetto allo stesso mese del 2024.

La capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili (ASK), è aumentata del 7,1% su base annua, mentre il load factor si è attestato all’82,1% (+2,2 rispetto a gennaio 2024), il massimo storico per gennaio.

“Abbiamo assistito a una notevole accelerazione della domanda questo gennaio, con una performance particolarmente forte da parte dei vettori della regione dell’Asia-Pacifico”, commenta il direttore generale Iata, Willie Walsh, rimarcando però che gli alti livelli di “load factor che accompagnano questa forte domanda sono un altro promemoria dei problemi che persistono nella nella supply chain del settore aereo”.

Guardando ai mercati, la crescita ha interessato tutte le regioni. Ma la domanda si è rivelata particolarmente forte nell’Asia-Pacifico, che ha mostrato una forte accelerazione a gennaio 2025, rispetto a dicembre 2024. Crescite più moderate quelle di Europa e Nord America.

Il load factor è cresciuto in tutti i mercati ad eccezione dell’America Latina.