Sono 10, complessivamente, i voli da e per gli aeroporti sardi che sono stati cancellati a causa dello sciopero di 24 ore indetto da Cub Trasporti e dalla Usb per la giornata di oggi, 26 settembre.

Nel dettaglio, come si evince dal sito web di Aeroitalia, sono stati cancellati 4 voli su Cagliari, quello in partenza per Roma Fiumicino delle 20.30 e il ritorno delle 22.30 dalla Capitale e il Cagliari Milano delle 20.30 e il collegamento inverso delle 22.40 da Linate.

L’Enac inoltre ha fatto sapere, in una nota, che sono stati cancellati i voli Easyjet Olbia Napoli e Napoli-Olbia, rispettivamente delle 13.40 e delle 11,46 e i collegamenti tra Cagliari e Venezia, operati da Ryanair, delle 16.15 verso il capoluogo veneto e delle 14.20 verso quello sardo.

Infine, sempre riguardo alla compagnia low cost irlandese, è stato cancellato il volo delle 15.40 in arrivo a Cagliari da Bologna e quello in partenza per il capoluogo dell’Emilia Romagna delle 16.06.