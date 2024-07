Trasporto aereo in tilt in tutto il mondo questa mattina per un guasto ai sistemi Microsoft. L’azienda ha fatto sapere di aver individuato la causa del problema - probabilmente l’aggiornamento di un antivirus per le piattaforme business - e di aver ripristinato parte dei servizi, ma sono diversi gli aeroporti e numerose le compagnie aeree che hanno dovuto interrompere le operazioni.

Si registrano voli a terra negli scali Usa e disagi in Europa, principalmente negli aeroporti di Berlino e Amsterdam. Ma si registrano disservizi anche in Australia e in India.

Effetti sui mercati

La situazione – che sta interessando anche istituti di credito e media - sta avendo pesanti ricadute sui mercati finanziari. Secondo quanto si apprende da Corriere.it, Parigi ha perso lo 0,66%, Milano lo 0,53% e Londra lo 0,72%.

Perdono anche le compagnie aeree: Air France-Klm ha perso il 2,25%. A Francoforte Lufthansa ha perso il 2,58%; easyJet a Londra il 2,37%; mentre a Dublino Ryanair ha perso il 3,2%.