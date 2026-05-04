“Ha un potere di spesa di oltre 200 miliardi di dollari, tende al lusso e, fra due o tre anni, con 1,2 miliardi di passeggeri aerei, rappresenterà il più ampio segmento di consumatori nel travel retail, di cui detiene peraltro già il 40% di share mondiale”.

È la forza della Gen Z, che David Jarach, founder & executive chairman di diciottofebbraio, ha fatto emergere, nel corso del Forum Atri Italia, come fenomeno rilevante per un’industry chiamata con urgenza a gestire un forte cambiamento generazionale.

“Si prevede - ha aggiunto Jarach - che, insieme alla Gen Alpha, spenderanno tre volte l’importo speso da tutte le altre generazioni entro il 2030”. Su come reagire e strutturarsi si è interrogata Aeroporti di Roma, che ha così messo a punto un piano ben preciso per il travel retail: progettare un’esperienza aeroportuale distintiva e sempre più digitale; innestare brand coerenti con l’evoluzione identificata; sviluppare servizi aeroportuali in grado di fornire soluzioni end-to-end.

“Quello che stiamo osservando - ha affermato Marilena Blasi, cco AdR, intervenendo al Forum - non è soltanto un cambio generazionale, ma un vero e proprio cambio di paradigma di acquisto. Scelgono sulla base dell’emozione che viene trasmessa e si aspettano facilità, informazione, strumenti, innovazione. Per questo, l’approccio tradizionale non può funzionare”.

Quello che sta facendo Aeroporti di Roma è studiare per archetipi la massa di passeggeri, raccogliendo le preferenze di tre fasce di generazioni, così da capire meglio quali prodotti offrire. “Si tratta di un cluster di viaggiatori che pianifica parecchio - ha evidenziato Blasi -, che si documenta prima di partire su quello che può trovare e che troverà, e che può essere seguito e consigliato negli acquisti da un team di consulting. È stato inoltre creato un chatbot basato sull’IA generativa, capace di dare indicazioni su ambiente e acquisti”.