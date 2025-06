Con la tregua dichiarata da Usa, Israele e Iran, dovrebbe ritornare quasi alla normalità il traffico aereo sul Medio Oriente. Il condizionale è d’obbligo dopo due giornate convulse, iniziate con l’attacco americano sull’Iran e proseguite con il bombardamento iraniano delle basi Usa in Qatar, cosa che ha comportato, nella giornata di ieri, la chiusura dello spazio aereo su numerosi Paesi dell’area.

Nella tarda serata di ieri, però, Emirati Arabi, Barhein, Kuwait e lo stesso Qatar annunciavano la riapertura dello spazio aereo, consentendo così la ripresa di una parte dei voli.

Resta comunque alta la tensione, tanto è vero che numerose compagnie aeree internazionali hanno sospeso i loro collegamenti sul Medio Oriente.

Air France ha sospeso i voli per l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti almeno fino a oggi, 24 giugno, compreso e i voli della compagnia low cost di Air France, Transavia, da Parigi a Beirut sono stati sospesi fino al 30 giugno. Il gruppo tedesco Lufthansa, le cui altre compagnie aeree includono Swiss, Austrian e Ita Airways, ha sospeso i voli per il Medio Oriente fino al 30 giugno. Anche le rotte per Amman ed Erbil, in Iraq, sono state sospese fino all'11 luglio.

Aegean Airlines ha sospeso le sue rotte per Amman, Beirut ed Erbil fino al 28 giugno. La low cost turca Pegasus ha cancellato i voli per Iraq, Giordania e Libano fino al 30 giugno, e per l'Iran fino al 30 luglio. Nessun volo Turkish Airlines per Baghdad, Damasco e Teheran sarà disponibile prima del 1 luglio.

United Airlines ha avvisato i passeggeri che i voli da e per Dubai programmati tra il 18 giugno e il 3 luglio potrebbero essere sospesi e offre cambi di biglietto senza costi aggiuntivi. Air Canada ha temporaneamente sospeso il suo servizio giornaliero diretto da Toronto a Dubai a partire dal 18 giugno e ha avvertito che la sospensione potrebbe essere estesa. American Airlines consente ai clienti di modificare le loro prenotazioni per Doha senza costi aggiuntivi per i viaggi originariamente programmati tra il 19 giugno e il 20 luglio.