Trenitalia e Ita: status match per CartaFreccia e Volare

Trenitalia e Ita Airways, dopo l’accordo per la conversione dei punti dei rispettivi programmi fedeltà annunciano lo status match per CartaFreccia e Volare.

Nel dettaglio, come si legge in una nota congiunta, “per le prossime due settimane ai Soci CartaFreccia Argento, Oro e Platino/Platino Infinito sarà data la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel Programma Volare, rispettivamente Plus, Premium ed Executive. Allo stesso modo, i soci Volare appartenenti ai tre club citati potranno richiedere il corrispondente status CartaFreccia. Lo status riconosciuto a seguito di questa iniziativa sarà valido fino al 31 dicembre 2025”.

“Lo status match con Volare e ITA Airways è l’ultima delle novità che il Programma CartaFRECCIA ha riservato quest’anno ai suoi soci più fedeli, che scelgono Frecciarossa per i loro viaggi” è il commento di Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty.

Emiliana Limosani, ceo di Volare e chief commercial officer di Ita Airways, aggiunge: “Questa campagna completa l’offerta lanciata lo scorso luglio, offerta che consente ai soci Volare e CartaFreccia di trasferire i punti da un programma all’altro. Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un’intermodalità treno-aereo sempre più integrata”.