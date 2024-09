Tris di nuovi voli a lungo raggio nella programmazione invernale di Royal Air Maroc. Le new entry sono Toronto in Canada, la metropoli cinese di Beijing e San Paolo in Brasile; per tutte le rotte sono previste tre frequenze alla settimana.

I collegamenti prenderanno il via in date differenti: le tratte su San Paolo e Toronto prenderanno il via rispettivamente il 7 e l’8 dicembre del 2024, mentre per il volo sulla Cina si dovrà attendere il prossimo anno e più precisamente il 20 gennaio.