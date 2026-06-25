Adr, la società che gestisce gli aeroporti della Capitale, potrebbe essere costretta a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry-Exit System (Ees) durante il picco del traffico estivo degli scali di Fiumicino e Ciampino, per evitare il caos con l’aumentare del traffico passeggeri.

Lo ha dichiarato al Financial Times l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone: “Siamo molto preoccupati per l'estate - ha dichiarato l'ad -, il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che dovremo affrontare”.

Secondo il manager l’unica soluzione possibile al momento sarebbe quella di “aprire la valvola. Non c'è alcun modo, altrimenti, per riuscire a completare il 100% delle registrazioni in ingresso soprattutto al Leonardo da Vinci“.