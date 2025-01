Troppi ritardi, multa da 2 milioni di dollari per JetBlue

Il Dipartimento dei Trasporti Usa ha sanzionato JetBlue per “ritardi cronici” registrati tra il 2022 e il 2023.

Il vettore americano, si apprende da Travel Weekly, dovrà perciò pagare una multa di 2 milioni di dollari.

A far scattare la sanzione una verifica su quattro voli operati da JetBlue nell’arco di sei mesi, tutti arrivati a destinazione oltre 30 minuti dopo l’orario prefissato. Quanto è bastato al Dot per rilevare irregolarità nella programmazione e per punire il vettore per pratica commerciale sleale e ingannevole.

La compagnia aerea ha attribuito parte della responsabilità dei ritardi alla mancanza di personale addetto al controllo del traffico aereo nel Nord-est degli Stati Uniti e in Florida, dove si trovano i suoi mercati più grandi.