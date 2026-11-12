Turkish Airlines apre la rotta su Chengdu

Nuova rotta sulla Cina per Turkish Airlines che ieri, 11 novembre, ha inaugurato ufficialmente i collegamenti di linea per Chengdu, uno dei principali centri economici, culturali e tecnologici della Cina occidentale. La città diventa così la quarta destinazione della compagnia nella Cina continentale, dopo Pechino, Shanghai e Guangzhou.

“La Cina riveste un’importanza strategica tra i principali mercati di Turkish Airlines – spiega Murat Seker, chairman of the board and the executive committee -. Con il lancio dei voli per Chengdu, uno dei più importanti centri turistici, tecnologici e aeronautici del Paese, nonché Città della Gastronomia Unesco, rafforziamo ulteriormente la nostra rete di collegamenti in Cina. Siamo certi che questa nuova rotta contribuirà alla crescita delle relazioni commerciali, culturali e turistiche fra Turchia e Cina”.

Turkish Airlines opererà tre voli settimanali sulla tratta Istanbul-Chengdu, il mercoledì, il venerdì e la domenica. I voli di ritorno da Chengdu a Istanbul saranno invece operati il lunedì, il giovedì e il sabato. La nuova rotta offrirà un collegamento diretto tra Chengdu, la Turchia e l’ampia rete globale della compagnia. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner.