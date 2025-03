Turkish Airlines, indicatori al rialzo: tutte le cifre del 2024

Nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche globali, i ritardi nella produzione di aerei e i problemi ai motori Turkish Airlines ha registrato un profitto sulle operazioni principali di 2,4 miliardi di dollari nel 2024, mantenendo una redditività costante in un ambiente operativo difficile come quello post-pandemico e riducendo il debito netto di 8,3 miliardi di dollari in tre anni.

I ricavi totali di Turkish Airlines nel 2024 sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,7 miliardi di dollari. I ricavi sui passeggeri sono aumentati del 4% e quelli del trasporto merci sono cresciuti di circa il 35% rispetto al 2023. L’ebitdar ha totalizzato 5,7 miliardi di dollari con un margine del 25,3%, allineandosi agli obiettivi a lungo termine della compagnia.

Espandendosi in un nuovo continente con l’aggiunta delle rotte di Melbourne e Sydney alla sua rete, Turkish Airlines ha anche lanciato i voli per Santiago del Cile, portando i Paesi serviti a 131 e il totale delle destinazioni internazionali a 299. Nonostante i ritardi nella produzione di aeromobili il vettore ha aumentato il numero di aerei del 12% nel 2024, raggiungendo quota 492, con l’obiettivo di espandere la propria flotta fino a superare gli 800 aeromobili entro il 2033.