Si chiama Crystal Business Class Suite la nuova sistemazione pensata da Turkish Airlines per i passeggeri che scelgono viaggi di lusso. Il prodotto, presentato al Farnborough International Airshow 2024 nell’Hampshire, dispone di una porta regolabile e di un pannello che regala una maggiore riservatezza in volo. Le nuove poltrone sono state pensate per offrire un confort unico; caratterizzate da una larghezza di 23 pollici e da un maggiore spazio per i piedi, danno accesso diretto al corridoio per agevolare gli spostamenti. Inoltre, ogni suite con finestrino ha una visibilità completa su tutto l’abitacolo.

“La nostra nuova suite Crystal Business Class - sottolinea il presidente del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat - aggiungerà un nuovo capitolo ai nostri viaggi di lusso a lungo raggio e porterà la compagnia aerea nel futuro con un nuovo livello di comfort e privacy. Il design appositamente creato completerà le nostre pluripremiate opzioni di ristorazione in volo per continuare a offrire ai nostri ospiti un’esperienza senza pari”.

Connettività gratuita per tutti

Tra i plus della nuova suite luci ambientali e di lettura regolabili, prese di corrente universali e di tipo C, caricabatterie wireless, jack audio a cancellazione di rumore, specchio regolabile, cuscino di seduta ergonomico a stivaggio chiuso e schermo IFE da 22 pollici.

Le nuove poltrone, che saranno disponibili sui voli transcontinentali, saranno gradualmente installate sugli Airbus A350 della compagnia in fase di ordine, oltre ad essere previste in retrofit sulla sua flotta di Boeing 777.

Altra novità, questa volta estesa a tutte le classi di servizio, è il servizio di connettività gratuito, illimitato, ininterrotto e veloce che Turkish Airlines intende fornire a tutti i passeggeri entro due anni, a partire dalla fine del 2025.