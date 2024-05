Turkish Airlines rafforza il network potenziando Napoli e Torino

Turkish Airlines investe su Napoli, facendo salire da 12 a 18 le frequenze settimanali che collegano la città con la Turchia, con un incremento dei voli del 50%. Ad annunciarlo in cofnerenza stampa il direttore vendite Harun Baştürk.

“Con la capacità aggiuntiva di oltre 75mila posti sulla rotta per Napoli, per un totale che supera i 250mila - sottolinea il direttore vendite del vettore - ci aspettiamo di portare almeno 25mila turisti in più. Pertanto, l’impatto diretto di questa capacità sull’economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro”.

Da quando Turkish Airlines, a giugno 2011, ha aperto la rotta su Napoli sono stati 1,18 milioni i turisti giunti nel capoluogo campano da tutto il mondo.

Oltre al Sud, il vettore guarda anche al Nord Italia. Dal 10 luglio verranno infatti aggiunti sette voli sulla rotta di Torino, portando le frequenze settimanali dei voli Turkish Airlines nel nostro Paese (Napoli, Bari, Catania, Palermo, Roma, Milano, Bologna e Venezia) a quota 143.