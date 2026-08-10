Turkish Airlines, ricavi e flotta in crescita nel secondo trimestre

“Nonostante le incertezze generate dagli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e il forte aumento dei prezzi del carburante, siamo riusciti a gestire con successo questo periodo complesso, come già avvenuto in occasione di crisi precedenti”. Murat Şeker, chairman of the Board and the Executive committee di Turkish Airlines, commenta così le performance messe a segno dalla compagnia aerea nel secondo trimestre 2026.

Al 30 giugno 2026, il vettore registra un incremento della flotta del 14% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 552 aeromobili, e ricavi complessivi per 7,2 miliardi di dollari, in aumento del 20,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. “Questo risultato è stato possibile grazie all’ampiezza del nostro network, al nostro modello di business diversificato e alla nostra capacità di adattare rapidamente le operazioni ai cambiamenti del contesto - precisa Seker -. Parallelamente, abbiamo continuato a implementare iniziative volte a migliorare l’efficienza lungo l’intera catena del valore aziendale, mantenendo al contempo un rigoroso approccio al controllo dei costi”.

L’impatto del conflitto in Medio Oriente ha avuto ricadute significative sui risultati finanziari del secondo trimestre, principalmente a causa dell’effetto ritardato del forte incremento dei prezzi del carburante per l’aviazione sui costi operativi. Tuttavia, spiega il vettore in una nota, l’aumento dei ricavi unitari derivanti dal traffico passeggeri e cargo ha rappresentato un importante fattore di compensazione, sostenuto dalla strategia di crescita selettiva della compagnia, che continua a privilegiare la redditività.

A conferma di questa performance, l’EBITDAR ha superato le previsioni comunicate al mercato dalla compagnia, attestandosi oltre 900 milioni di dollari, con un margine EBITDAR pari al 12,6%. Nello stesso periodo, Turkish Airlines ha registrato un utile netto di 197 milioni di dollari, sostenuto anche dal contributo positivo del portafoglio di investimenti.

“Come Turkish Airlines, continueremo a unire continenti, culture e persone attraverso i nostri prodotti e servizi, ponendo sempre la sicurezza del volo e la soddisfazione dei passeggeri al centro della nostra strategia. Forti della nostra scala operativa, della solidità della struttura finanziaria e dell’elevata professionalità delle nostre persone, proseguiremo con determinazione il percorso verso gli obiettivi del nostro Centenario, anche in un contesto operativo caratterizzato da sfide sempre più complesse”, conclude Seker.