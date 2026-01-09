Turkish Airlines lancia una nuova iniziativa di investimento globale da oltre 100 miliardi di lire turche (pari a quasi due miliardi di euro), con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico della Turchia nell’aviazione internazionale. In linea con la Vision 2033, la compagnia ha inaugurato otto nuove infrastrutture, principalmente all’aeroporto di Istanbul, cuore operativo del gruppo.
Gli investimenti puntano su cargo, manutenzione, catering, digitale e formazione, con un impatto diretto sull’economia nazionale. La capacità cargo salirà da 2,2 a 4,5 milioni di tonnellate annue grazie alla fase 2 di SmartIST, mentre il nuovo centro catering potrà servire oltre 500mila passeggeri al giorno.
Previsti 26mila nuovi posti di lavoro nel 2026, destinati a diventare 36mila a regime. Oggi il contributo di Turkish Airlines all’economia vale 65 miliardi di dollari, destinati a crescere fino a 144 miliardi entro il 2033.