Turkish lancia il volo verso Phnom Penh: ora anche l’Europa è collegata con la Cambogia

Al momento Istanbul sarà l’unica città europea collegata con la Cambogia. E questo grazie al nuovo volo di Turkish Airlines verso Phnom Penh.

Come evidenzia travelmole.com il lancio del volo ha richiesto due anni di pianificazione e il debutto è avvenuto lo scorso 12 dicembre.

Con questa nuova destinazione, la Cambogia è diventata il settimo paese servito dalla compagnia di bandiera turca nel Sud-est asiatico e Phnom Penh è entrata a far parte della rete come undicesima città della regione.

Si tratta della sola compagnia europea a volare sulla capitale della Cambogia: prima di lei Air France aveva operato, dal 2011 al 2013, collegamenti sulla città.

Turkish Airlines opera voli per Phnom Penh tre volte a settimana; i voli da Istanbul a Phnom Penh partono il mercoledì, il venerdì e la domenica, mentre i voli di ritorno per Istanbul operano il lunedì, il giovedì e il sabato. I voli effettuano un breve scalo a Bangkok, con diritti di traffico tra le due città.