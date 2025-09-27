Turkish: maxi ordine alla Boeing per 75 B787

Non si arresta lo shopping di Turkish Airlines. Dopo le definitive conferme all’investimento da circa 300 milioni di euro per il 26% delle quote di Air Europa, la compagnia guarda ora alla crescita e al rinnovamento della flotta, partendo dal cavallo di battaglia del lungo raggio.

Il vettore turco ha infatti ufficializzato un ordine per 75 Boeing 787, nelle versioni 9 e 10, che verranno consegnati a partire dal 2029: si tratta di 50 ordini fermi e 25 in opzione. Ma per la Boeing potrebbe arrivare anche un’altra buona notizia, in attesa delle decisioni della Cina in merito alla ventilata maxi commessa da 500 aerei per i vettori del Paese.

In aggiunta sempre da Turkish sarebbe in arrivo un ulteriore ordine, questa volta per 150 aerei della famiglia dei 737 Max nelle varie conformazioni, con le versioni da 8 a 10. Un altro passo verso l’ambizioso obiettivo di avere a disposizione una flotta di oltre 800 velivoli.