Turkish torna a volare su Sulaymaniyah: 6 le destinazioni in Iraq

Turkish Airlines riprende i voli tra Istanbul e Sulaymaniyah, sospesi nell’aprile 2023. Il vettore collega così un’altra città dell’Iraq con al Turchia, aggiungendo i voli per Sulaymaniyah a quelli già operativi per Baghdad, Bassora, Erbil, Kirkuk e Najaf.

A partire dal 2 novembre 2025, i voli tra l’aeroporto di Istanbul e l’aeroporto internazionale di Sulaymaniyah vengono operati con quattro frequenze settimanali per tratta il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica. Nell’orario estivo 2026, precisamente dal 27 marzo 2026, i voli saranno aumentati a frequenza giornaliera.

“Siamo lieti di rilanciare i nostri voli per Sulaymaniyah, collegando questa destinazione, che vanta un ricco patrimonio culturale e naturale, al resto del mondo con il comfort e l’ospitalità di Turkish Airlines – ha detto Ahmet Bolat, chairman del board e dell’executive committee di Turkish Airlines in occasione del rilancio dei voli -. Con questa rotta, non solo rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza nella regione, ma continueremo anche a contribuire agli scambi commerciali e culturali tra Turchia e Iraq”.