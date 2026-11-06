Turkish, trimestre in utile, ma pesano guerra e carburante

Turkish Airlines registra un utile operativo di 929 milioni di dollari nel terzo trimestre 2026, con i ricavi totali aumentati del 19,3% su base annua, raggiungendo gli 8,3 miliardi di dollari. I costi del jet fuel per Turkish Airlines sono aumentati del 118% dall’inizio dell’anno. Inoltre, considerando gli effetti del conflitto in Medio Oriente sulla domanda e sulle condizioni operative, la compagnia ha rivisto al ribasso l’obiettivo di crescita della capacità passeggeri del 10% previsto per il 2026, registrando comunque un incremento del 3,2% nel terzo trimestre.

Grazie alla forte domanda, in particolare dall’Asia ma anche dall’Europa e dalla Turchia, il coefficiente di riempimento dei voli è aumentato di 1,5 punti percentuali, raggiungendo l’87,1%, mentre il numero di passeggeri è aumentato del 4,7% arrivando a 28,5 milioni. La crescita dei ricavi derivanti dal trasporto passeggeri e cargo ha parzialmente compensato l’impatto dell’aumento dei costi sui risultati finanziari.