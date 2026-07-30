Un aereo per gli altipiani: primo volo per il Comac C919

La Cina lancia la nuova sfida a Boeing e Airbus, puntando sugli aeroporti ad alta quota. Si è infatti concluso, con ottimi risultati, il primo volo di prova del Comac C919, variante altopiano. Il nuovo aereo ha una fusoliera più corta rispetto a C919 tradizionale, può trasportare fino a 160 persone e dovrebbe servire per aprire nuovi mercati, soprattutto in Asia centrale e sud America.

Dopo aver debuttato in patria 3 anni fa, la Comac ha infatti finora piazzato commesse per 32 aerei C919 per China Eastern, Air China e China Southern, anche se lo scorso anno è approdata tra i paesi Arabi.

Progettato per competere con l'A320 e il B737 max, l’aereo non ha ancora ricevuto la certificazione degli enti regolatori occidentali e ancora non può volare in Europa, Oceania e nord America.