Sono 7 le nuove destinazioni che entrano a far parte del network di Etihad. Le new entry riguardano sia l’Europa che l’Asia, confermando l’hub di Abu Dhabi come un ponte tra i due continenti.

Le nuove mete sono Almaty in Kazakistan, Baku in Azerbaigian, Bucarest in Romania, Medina in Arabia Saudita, Tbilisi in Georgia, Tashkent in Uzbekistan e Yerevan in Armenia. I voli prenderanno il via a marzo 2026; solo la rotta su Medina avvierà le operazioni a novembre di quest’anno. I biglietti saranno messi a disposizione nei prossimi giorni.

L’espansione

Antonoaldo Neves, chief executive officer di Etihad, in una nota commenta: “Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo portare più persone direttamente ad Abu Dhabi. Queste nuove rotte ci collegano a regioni in rapida crescita e culturalmente ricche, contribuendo a stimolare la domanda turistica e commerciale nella capitale degli EAU”.

Con le 7 new entry sale a 27 il numero di nuove rotte lanciate dalla compagnia in un anno. Etihad ha infatti già inaugurato i voli verso Praga, Varsavia, Sochi e Altanta, mentre altre 13 sono in arrivo prima della fine dell’anno. Inoltre, il vettore ha annunciato tre nuove destinazioni estive regionali per il 2026: Cracovia in Polonia, Salalah in Oman e Kazan in Russia.