Un quartiere green intorno allo scalo di Milano: così sarà il Linate Airport District

Un’area di 38mila mq dove sorgeranno un hotel a 4 stelle da 220 camere, 24mila mq di uffici e un centro commerciale e ampi spazi di connessione con circa 14mila mq di verde, per un investimento complessivo che supera i 130 milioni di euro.

Sono le cifre del progetto del nuovo Linate Airport District, il nuovo quartiere che sorgerà attorno allo scalo cittadino di Milano e il cui obiettivo è la riqualificazione di un’area oggi inaccessibile. Sea ha identificato come partner, attraverso un percorso competitivo, Costim che investirà oltre 130 milioni di euro nella realizzazione dell’intero progetto e lo gestirà sino al termine della concessione, prevista per il 2042. A quel punto, Sea potrà gestirlo direttamente o riassegnarlo in concessione.

“Con questo progetto completiamo il restyling di Linate - ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. Inoltre, quest’area permetterà il collegamento diretto fra l’Idroscalo e la città che, grazie alla metro, sarà raggiungibile anche senz’auto”.

Il Linate Airport District, precisa Il Sole 24 Ore, sarà inserito nelle opere devolute allo Stato a fine concessione, con le stesse modalità previste per le altre infrastrutture aeroportuali.

“L’avvio delle attività preliminari avverrà già entro il 2024 - ha detto il ceo di Costim, Davide Albertini Petroni - e contiamo di aprire i cantieri nel primo trimestre del 2025, per completare i lavori in un arco di 30-36 mesi”.