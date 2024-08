Un volo è partito in ritardo di un’ora per colpa di una borsa Louis Vuitton

Tutto per una borsa. O meglio, per una borsa Louis Vuitton che la proprietaria non aveva nessuna intenzione di mettere sotto il sedile.

Questo il motivo che ha portato un volo interno in Cina a partire con un’ora di ritardo.

La signora, a quanto racconta travelpulse.com, non avrebbe voluto riporre la borsa nell’alloggiamento per evitare di rovinarla o anche solo di spostarla.

La donna non ha ceduto: il volo è partito solo dopo averla accompagnata fuori dall’aeromobile.

Il sito di informazione precisa che non è stato reso noto né il nome della protagonista della vicenda né quello della compagnia aerea.