Il suo nome è Etna Sky, sarà una low cost e potrebbe debuttare già da quest’estate rivoluzionando il modo di viaggiare dei siciliani, alle prese con biglietti aerei sempre più cari. A dare l’annuncio della nuova compagnia aerea è stato sui social il deputato Manlio Messina: “Quante volte avete detto ‘i biglietti costano troppo’, oppure ‘impossibile viaggiare’? - ha scritto, come riporta lasicilia.it -. A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano. Una nuova compagnia aerea made in Sicily con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i nostri conterranei. Se siete stanchi di pagare un Catania/Milano quanto un Milano/New York allora preparatevi a volare siciliano. Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura!”.

La società è stata fondata e il deputato catanese figura tra i soci fondatori, anche se la cordata di imprenditori che ne fa parte è ancora riservata. Messina ha aggiunto sui social che il primo volo sarà la prossima estate, tuttavia la società non ha ancora il certificato di operatore aereo rilasciato dall’Enac.

L’ultima compagnia aerea siciliana, spiega lasicilia.it, è stata Wind Jet, dell’imprenditore catanese Antonino Pulvirenti. Operò dal 2003 fino all’agosto 2012. Un altro progetto, Aerolinee siciliane, ha provato a partire ma non è riuscito nell’intento, anche se l’operazione non è formalmente archiviata.