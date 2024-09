United, accordo con Starlik per il wifi gratuito a bordo

United Airlines ha firmato un accordo con Starlink per portare a bordo dei suoi aerei il servizio wifi.

Come riportato da travelmole.com l’intenzione della compagnia aerea è di offrire il servizio gratuitamente ai propri clienti.

La connessione offrirà l’acceso ai canali tv online e ai servizi di streaming, oltre a social media, shopping e giochi.

Per ora non c’è ancora un data precisa, ma United prevede di equipaggiare con il wifi Starlink tutti gli aerei della propria flotta nei prossimi anni. I test prenderanno il via all’inizio del prossimo anno e sarà introdotto sui primi voli entro la fine del 2025. Il servizio sarà utilizzabile anche dal personale della compagnia in volo.