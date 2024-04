United Airlines, allo studio una nuova classe up level

United Airlines è al lavoro per aggiornare il suo prodotto di Business Class, introdotto per la prima volta nel 2016. L’idea è quella di offrire sui Boeing 787 di nuova consegna una business class all’interno di quella già esistente, con plus esclusivi come suite con la porta e servizio champagne a chiamata.

Nelle lounge aeroportuali Polaris i passeggeri avrebbero poi la possibilità di consumare pasti seduti in via prioritaria, avere a disposizione posti più spaziosi e poter effettuare il check-in privato. La nuova classe di posti, spiega TravelPulse, potrebbe elevare lo standard di servizio di United allineandolo con quello dei suoi competitor, Delta e American, anche se i sindacati hanno già da ridire sul cosiddetto ‘champagne button’.

Secondo quanto dichiarato, infatti, da Sara Nelson, che presiede il principale sindacato degli assistenti di volo, il pulsante di chiamata negli aerei dovrebbe essere utilizzato per le emergenze, non per il servizio di una pseudo-cameriera. Già in precedenza Nelson aveva cercato di convincere le compagnie aeree a vietare il servizio di alcolici per ridurre la quantità di tempo che gli assistenti di volo avrebbero dovuto dedicare a questa mansione.