United lancia sull’app la funzione contro l’affollamento al gate

Tutti i viaggiatori hanno sperimentato l’esperienza di ‘affollamento’ nei pressi del gate al momento dell’imbarco. Ora United Airlines ha lanciato una nuova funzione all’interno dell’app che consente di evitare l’inconveniente.
Si tratta di Virtual Gate, un sistema che consente ai clienti di monitorare in tempo reale tramite una barra di avanzamento quante persone sono già state imbarcate sul proprio volo. Di fatto, come sottolinea travelweekly.com, la funzione elimina la necessità di attendere nell’area del gate.
Inoltre, la nuova app prevede anche una funzione di tracciamento bagagli aggiornata mostra la posizione in tempo reale durante il viaggio del bagaglio.
Altri aggiornamenti includono indicazioni su come viaggiare con passeggini o sedie a rotelle, promemoria per i documenti di viaggio richiesti e opzioni di imbarco biometriche.