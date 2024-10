Universal Air conferma il volo su Palermo per l’inverno

Sarà un inverno di conferme quello del vettore maltese Universal Air. La programmazione per la prossima stagione al via da questo fine settimane vedrà ancora i collegamenti su alcune destinazioni del Mediterraneo europeo e sul Nord Africa, tra cui Palermo, per la quale ci saranno tre frequenze alla settimana da La Valletta.

“Siamo entusiasti di continuare queste rotte popolari per il nostro programma invernale – commenta il ceo Simon Cook -. Guardando alle nostre reti estese in tutto il Mediterraneo e nel Nord Africa, ci impegniamo a fornire servizi convenienti e confortevoli per i nostri passeggeri business e leisure”.

Sospese invece fino alla prossima stagione estiva le rotte su Salerno, Corfu e Ibiza.