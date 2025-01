Usa, tariffe aeree in aumento tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025

Tariffe aeree in aumento oltreoceano. Secondo il Consumer Price Index elaborato dalla piattaforma di prenotazione Hopper, i prezzi dei voli negli Usa a dicembre hanno registrato un incremento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Un trend iniziato a novembre, quando le tariffe si mostravano già in crescita del 3,2% sull’anno precedente; e che non sembra arrestarsi, dal momento che i primi dati di gennaio rilevano un incremento del 12% rispetto al 2024. In aumento del 4% anche le tariffe dei biglietti aerei venduti nelle agenzie di viaggi.

Secondo Hayley Berg, lead economist della piattaforma, gli aumenti non devono far preoccupare più di tanto, dal momento che - riporta Travel Weekly - nella prima metà del 2024 le tariffe avevano subito un ribasso a causa della sovracapacità.