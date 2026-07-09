Da Sas Scandinavian ad Air Canada. Ci sono movimenti in corso nel top management delle compagnie aeree e uno di questi riguarda Anko Van Der Werff, che dopo quasi sei anni lascerà la guida del vettore scandinavo per passare al ruolo di presidente e ceo di Air Canada, dall’inizio del 2027.

Il manager prenderà il posto di Michael Rousseau, che aveva lasciato l’incarico nelle scorse settimane dopo avere guidato il vettore canadese per 19 anni. “Air Canada è una delle compagnie aeree riconosciute a livello globale – ha detto Van der Werff -. È un onore essere scelti per guidare questa iconica azienda canadese mentre promuove le sue ambizioni e strategia, costruisce sulla sua cultura dei dipendenti premiata e sulla proposta di valore per il cliente, e si prepara a un futuro ancora più luminoso”.

Van der Werff porta con sé oltre 25 anni di esperienza nei ruoli più alti dell’aviazione. La sua carriera ha coperto ruoli di alto livello in Europa, America Latina e Medio Oriente. Prima di entrare in Scandinavian Airlines nel 2021, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Avianca. In precedenza è stato executive vice president e chief commercial officer presso Aeromexico. Ha inoltre ricoperto ruoli commerciali di alto livello presso Qatar Airways e diversi incarichi dirigenziali presso Klm Royal Dutch Airlines, ora parte di Air France-Klm.