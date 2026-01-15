Varadi a O'Leary: “Noi tiriamo dritti”

“Certamente a lui non piacciono i competitor che emergono, ma è un suo problema”. Ha risposto così a TTG Italia il ceo di Wizz Air, Jozsef Varadi, in merito alla polemica a distanza delle ultime settimane con il suo omologo di Ryanair, Michael O’Leary. Una risposta secca, durante la quale ha preferito non pronunciare mai il suo nome né quello della compagnia irlandese.

“Lui continua a fare dichiarazioni contro di noi – ha aggiunto -, parla di questi argomenti, ma io non me ne preoccupo, sono concentrato sul mio business. Wizz Air sta bene, i nostri numeri lo dimostrano, la nostra liquidità è più alta della media. Siamo ambiziosi e tiriamo dritti per la nostra strada”.

In merito, invece, alle difficoltà che la compagnia ungherese sta affrontando, a causa dei numerosi aerei fermi per controlli ai motori, Varadi ha aggiunto: “Abbiamo ancora un paio di anni complessi davanti a noi, ma per il 2027, speriamo al massimo 2028, avremo una flotta in gran parte retrofittizzata, moderna, sicura e sostenibile”, ha concluso.

Roberto Saoncella