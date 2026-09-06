Venezuela, Plus Ultra riprende i voli per Caracas

Anche Plus Ultra, come Iberia e Air Europa, ha ripreso a volare su Caracas, ripristinando quattro dei suoi cinque collegamenti settimanali per la capitale del Venezuela, dopo aver temporaneamente trasferito le proprie operazioni all’aeroporto di Valencia. Quest’ultimo era stato utilizzato come scalo alternativo a causa dei danni causati dal terremoto all’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía.

La compagnia aerea, spiega Preferente, manterrà attivo solo uno dei cinque voli settimanali per Valencia, mentre gli altri quattro riprenderanno a operare da Caracas. Questo permetterà a Plus Ultra di recuperare gran parte del suo programma regolare per il Venezuela, dopo diverse settimane di utilizzo dello scalo alternativo.

Il cambiamento rappresenta un ulteriore passo verso la normalizzazione dei collegamenti con la capitale venezuelana, dopo che i danni subiti dall’aeroporto internazionale Simón Bolívar hanno costretto le compagnie aeree a modificare le proprie operazioni.

Il lunedì i voli da Madrid a Valencia proseguiranno regolarmente, mentre il martedì, il giovedì e il sabato collegheranno la capitale spagnola con Caracas. La domenica i voli collegheranno Tenerife Nord con la capitale venezuelana.