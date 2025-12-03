Venezuela, revocate le licenze a Plus Ultra e Air Europa

L’ultimatum era stato lanciato; e ora il Venezuela ha rispettato le promesse. Il Paese ha revocato i diritti di traffico a Air Europa e Plus Ultra, dopo che queste ultime avevano deciso di sospendere i voli.

I due nomi, come ricorda preferente.com, si vano ad aggiungere a quelli di TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol, che si sono già visti ritirare il diritti di volo sul Paese.

Per quanto riguarda Air Europa e Plus Ultra, la decisione di sospendere le rotte in seguito alle raccomandazioni dell’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Aerea (Aesa) e della Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti, che hanno segnalato un deterioramento delle c condizioni di sicurezza.

Il Governo aveva concesso ai due vettori 48 ore per riprendere i voli, al termine dei quali avrebbe ritirato i diritti di volo; ora, scaduto il termine senza che le operazioni fossero riprese, il Paese ha mantenuto quanto annunciato.