L’epoca del Covid è ormai un ricordo sempre più lontano e anche le ultime mascherine non sono più necessarie. L’amministrazione dell’aviazione civile cinese ha infatti rimosso l’obbligo di indossare le mascherine che fino a lunedì scorso gli equipaggi dei voli dei vettori cinesi dovevano osservare.

Come riporta Simple Flying si volta definitivamente pagina, con Hainan Airlines Group che ha annunciato sul suo account ufficiale WeChat la fine della restrizione.

Secondo i requisiti delineati dal Caac, ci sono due situazioni particolari in cui i membri dell’equipaggio devono ancora indossare le mascherine: quando mostrino sintomi di malattie infettive come febbre, tosse, naso che cola o mal di gola e quando si sostituiscono filtri Hepa sull’aereo.

Per quanto riguarda l’equipaggio di cabina, i requisiti definiti del Caac stabiliscono anche che il personale può indossare guanti usa e getta quando forniscono servizi di cabina come la distribuzione dei pasti, la raccolta dei vassoi e la pulizia dei servizi igienici.

Nel dicembre 2022, il governo cinese aveva revocato tutti i requisiti di prevenzione delle epidemie. In poco tempo, i passeggeri non erano più tenuti a indossare le mascherine mentre viaggiavano in aereo. Tuttavia, il 5 gennaio 2023, il Caac aveva emesso nuove linee guida per l’uso della mascherina, raccomandando che l’equipaggio di cabina le indossasse durante le operazioni di volo.