Vettori e sostenibilità: si alleano le tech per aiutare il settore a fare scelte più consapevoli

Aiutare le compagnie aeree e i passeggeri a compiere scelte più sostenibili. Questo l’obiettivo dell’alleanza siglata tra Aaco, Sita, e Amadeus. Le tre aziende si sono unite per indagare come dati e tecnologia possano portare maggiore accuratezza e trasparenza agli impegni per la sostenibilità dell’aviazione.

L’alleanza vuole aiutare i vettori e i viaggiatori a prendere decisioni informate basate sull’impatto ambientale dei viaggi aerei e nel costruire la fiducia necessaria per supportare azioni climatiche significative.

La collaborazione mette a sistema Sita Eco Mission - che si basa su dati reali operativi e di performance degli aerei per fornire calcoli accurati su emissioni e consumo del carburante - e Amadeus Travel Impact Suite - che raggruppa calcoli su emissioni di carbonio da molteplici risorse e standard riconosciuti. Insieme, le due soluzioni forniscono informazioni dettagliate sulle emissioni affinché i viaggiatori possano prendere decisioni più informate. Obiettivo comune è dimostrare come dati accurati possano supportare la presa di decisioni sul viaggio sostenibile e facilitare azioni climatiche, come il carbon offsetting.

“Siamo orgogliosi che Amadeus e Sita abbiano unito le forze per fornire soluzioni che aiutino l’industria dell’aviazione e i suoi clienti ad ottimizzare i costi operativi, coinvolgendo allo stesso tempo i passeggeri sul tema della sostenibilità attraverso una trasparenza accurata e basata su dati”, ha affermato Adbul Wahab Teffaha, segretario generale di Aaco. “Come due dei partner più fidati dell’industria, Amadeus e Sita forniranno soluzioni all’avanguardia e la loro collaborazione giocherà un ruolo chiave nell’avanzamento della sostenibilità ambientale e rinforzerà il legame tra le compagnie aeree e i loro clienti”.

La partnership, ha aggiunto il ceo di Sita for Aircraft, Yann Cabaret, “riflette lo spirito collaborativo di cui la nostra industria ha bisogno. La fiducia tra passeggeri e compagnie aeree inizia dalla trasparenza. Unendo le soluzioni tecnologiche di viaggio di Amadeus con i nostri dati operativi, stiamo esplorando come informazioni verificate possano dare alle compagnie aeree e ai passeggeri maggiore fiducia nella comunicazione dei dati legati alla sostenibilità. È un importante primo passo che mostra come i più grandi player nell’industria si uniscono per promuovere un progresso reale”.

Per Maher Koubaa, vicepresidente esecutivo Travel Unit e managing director Emea di Amadeus, “questa collaborazione aggiunge un’altra fonte affidabile per il calcolo delle emissioni, assicurando che l’industria possieda dati rilevanti, accurati e trasparenti sulla sostenibilità. Esplorando come le informazioni operative verificate possano confluire in Travel Impact Suite, la nostra soluzione aperta e indipendente dai partner, miriamo ad aiutare le compagnie aeree, le agenzie di viaggio, le società, e i viaggiatori a comprendere meglio l’impatto ambientale di ogni volo. Ciò gli permette a compiere scelte più consapevoli riguardo quale volo prenotare o quali azioni climatiche perseguire, e di comunicare in modo coerente su tutti i canali”.