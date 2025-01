Vettori più sicuri del mondo:cambio ai vertici del ranking

È Air New Zealand la compagnia più sicura al mondo nel 2024, secondo AirlineRatings.com, il sito web dedicato alla sicurezza e alla valutazione dei prodotti aerei. Per tutto il 2023 i redattori web hanno comparato decine di compagnie aeree mondiali, analizzando gli incidenti verificatisi nell’arco di 5 anni, gli incidenti gravi verificatisi nell’arco di due anni, le verifiche degli organi di governo dell’aviazione e delle principali associazioni, le verifiche governative, l’età della flotta e l’addestramento dell’equipaggio.

“Sulla complessa questione degli incidenti – ha dichiarato Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com -, tutte le compagnie aeree ne hanno ogni giorno e molti sono problemi di fabbricazione di aeromobili o motori, non problemi operativi della compagnia aerea. È il modo in cui l’equipaggio di volo li gestisce che determina una buona compagnia da una non sicura”

Il podio

Con una lotta serratissima per il primo posto, giocatosi con solo 1,50 punti di differenza, Air New Zealand ha tolto il primato a Qantas. Sempre secondo il sito di rating, a far scivolare l’australiana è stata l’età media degli aerei. Dal gruppo fanno comunque sapere che è stato avviato il più grande rinnovamento della flotta della sua storia, con ingenti ordini di A220, A320, A321, A350 e 787, la cui consegna avverrà nei prossimi tre anni.

A seguire nella classifica delle prime 25 compagnie aeree più sicure troviamo un altro vettore dell’Oceania, ovvero Virgin Australia. Le posizioni seguenti sono appannaggio delle arabe Etihad, Qatar e Emirates.

Il Vecchio Continente

La prima europea in classifica è Finnair, all’ottavo posto, seguita poi da SAS all’undicesimo. Tra le grandi, oltre a British c’è Tap, che anticipa anche Lufthansa e Air France. Rispetto all’anno passato, la top 25 ha visto entrare Iberia e Vietnam Airlines per la prima volta in classifica. Al contrario, Singapore Airlines e Klm non sono riuscite a mantenere la loro posizione e hanno mancato di poco l’ingresso tra i primi 25.