Crescita a livello operativo, con un aumento dei volumi di traffico stimato a livello globale intorno al 10%, incremento anche a livello di fatturato e margini in linea con i dati di traffico. È il 2024 dell’industria aeronautica nello studio realizzato da AlixPartners, secondo il quale però il settore deve affrontare anche una serie di problematiche che ne stanno rallentando la crescita. A partire dai ritardi nelle consegne dei nuovi aerei per i problemi legati alle forniture sino ad arrivare ai problemi tecnici che stanno interessando alcuni modelli di velivoli e che costringono a lunghi stop forzati parti delle flotte dei vettori, con ripercussioni sulla gestione del network.

Le problematiche

Ma non sono le uniche problematiche: “I prezzi dei biglietti in Europa e Nord America sono aumentati tra il 9% e il 12% dal 2019 - sottolinea Michele Mauri, partner & managing director di AlixPartners -, ma l’inflazione dei costi, in particolare gli aumenti salariali, il livello sempre elevato del prezzo del carburante da aviazione e la non disponibilità di alcuni aeromobili costituiscono le sfide più forti del 2024 per molte compagnie aeree”.

Mercato low cost

Tra gli aspetti presi in analisi c’è anche il mercato delle low cost e qui arriva qualche sorpresa. Se in Europa e Medio Oriente non si ferma la scalata (nel Vecchio Continente la quota di mercato è arrivata al 56%), in Nord America, Sud America e Asia si sta assistendo al primo calo.

Acquisizioni

Altro aspetto quello legato alle operazioni di merger e acquisition, che nello studio AlixPartners risultano in netto calo: gli oltre 47 miliardi di euro infatti sono il 46 per cento in meno rispetto allo scorso anno e ben il 69 per cento in meno rispetto all’anno record del 2019.

“Ci aspettiamo però che nel 2024 i fondi di private equity diventeranno più aggressivi e competitivi, con potenziali operazioni multimiliardarie di acquisto o vendita”, conclude Paolo Rinaldini, partner & managing director di AlixPartners.