Viaggi Italia-Usa, più voli United da Roma per l’estate

Aumenta la connettività tra Italia e Stati Uniti in vista dell’estate. Dopo American Airlines, anche United Airlines annuncia un’intensificazione degli impegni sulla Penisola, dalla quale garantirà complessivamente fino a undici voli giornalieri diretti nella bella stagione.

Il vettore prevede il potenziamento dei collegamenti tra Roma e gli aeroporti di Washington D.C., Chicago O’Hare e San Francisco.

Gli impegni da Roma

Nel dettaglio, con quasi due mesi di anticipo, il vettore ha attivato lo scorso 16 febbraio il diretto dalla Capitale a Washington D.C, che resterà operativo quasi tutto l’anno fino al 6 gennaio 2025. Sulla rotta, le partenze giornaliere passeranno da una a due durante il picco estivo.

Inizieranno invece con un mese di anticipo, l’8 e il 30 marzo, i servizi da Fco per Chicago e San Francisco.

Il resto dell’operativo

Il potenziamento dei collegamenti stagionali e i voli aggiuntivi da Roma verso gli Stati Uniti vanno ad aggiungersi alle rotte giornaliere di United già attive tutto l’anno dallo scalo romano e da Milano verso New York/Newark; e ai servizi stagionali giornalieri da Milano verso Chicago O’Hare e da Venezia e Napoli per New York/Newark.

“Siamo lieti di incrementare i nostri collegamenti stagionali da Roma verso gli Stati Uniti per l’estate 2024, consentendo ai nostri clienti in Italia di prenotare il loro prossimo viaggio negli Stati Uniti ancor prima del previsto - dichiara Marcel Fuchs, managing director International Sales, United Airlines -. Per l’estate United attiverà la programmazio ne transatlantica estiva più ampia della sua storia, offrendo ai propri clienti una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di esplorare numerose altre destinazioni del continente americano grazie ai nostri hub statunitensi”.

Sempre in Italia, il vettore si appresta a riaprire stagionali anche da Milano e Napoli.