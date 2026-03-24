Viaggiava sugli aerei Klm senza biglietto: riceve un divieto di volo di 30 anni

Per i prossimi 30 anni non potrà imbarcarsi su nessun volo Klm o Transavia. Questa la sanzione (insieme a una multa di 750 euro) comminata a uno ‘scroccone’ seriale, di cui non è stato reso noto il nome.
Il provvedimento, come riporta travelmole.com, segue una serie di episodi in cui il viaggiatore è stato sorpreso senza un biglietto valido a bordo di uno degli aerei della compagnia.
Non solo: durante uno di questi episodi aveva anche avuto uno scontro fisico con un membro del personale.
Lo scorso settembre era stato inserito nella ‘black list’ per 5 anni, dopo l’ennesimo tentativo di imbarco senza biglietto. Ora l’estensione del divieto arriva fino al 2055.
“In Klm - ha dichiarato la compagnia aerea -, diamo il benvenuto a tutti i passeggeri. Allo stesso tempo, ci aspettiamo che tutti trattino i nostri colleghi e gli altri viaggiatori con rispetto”.